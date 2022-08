A Grottolella ‘Viaggiando sotto le stelle’ sul filo Irpinia-Kiev

18 SHARES Condividi Tweet

“Viaggiando sotto le stelle” è musica, spettacolo, intrattenimento ma anche food event, una bella festa itinerante in giro per il borgo con tanto ottimo cibo. In vari angoli del centro storico sarà possibile degustare i vini DOCG accompagnati dai prodotti a chilometro zero delle aziende locali e provare abbinamenti con salumi, formaggi, confetture e biscotti. Sul posto, ci saranno stand gastronomici per tutti i gusti: dal cuoppo di mare ai panini con salsiccia e polpette e tanti dolci. Bellissime novità gastronomiche con lo stand degli amici ucraini.

Il cibo, da sempre, unisce. In questa prospettiva, di condivisione autentica e di dialogo, la cucina può contribuire a favorire l’integrazione culturale e sociale fra le persone dentro la comunità e fra questa ed il mondo esterno. I sapori e le preparazioni agroalimentari locali, la cucina dei territori, appartengono al “patrimonio culturale immateriale”.

In questo quadro la comunità diviene la base di convivenza civile, ove si praticano azioni di mutualità e solidarietà quali strumenti per lo sviluppo sostenibile, un contesto dove le persone, con “orgoglio”, mostrano il loro saper fare e la storia della loro tradizione identitaria. Il “cibo” si trasforma in narrazione e racconto, in un “medium” per tante destinazioni turistiche e culturali. Vi aspettiamo domani sera, 06 agosto 2022, a Grottolella dalle ore 20.30. Lo riferiscono gli organizzatori.

