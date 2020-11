24 SHARES Condividi Tweet

“Cari concittadini, ieri sera ho avuto notizia dall’Asl di altri 9 casi positivi. Si tratta di contatti diretti, di precedenti casi, già accertati nei giorni scorsi. Sono in ogni caso persone già in isolamento e che godono di buona salute. Per un solo caso, purtroppo, si è reso necessario, a scopo precauzionale, il ricovero ospedaliero. Gli auguri, come sempre, di una pronta guarigione alle persone coinvolte”. Così in un post sui social il sindaco di Montella, Rino Buonopane. Calano i contagi sul piano generale, ma a Montella resta l’allerta.

“Un quadro, quello attuale, che deve indurci a riflettere e magari, evitare in qualche caso, critiche non fondate sulle scelte che di giorno in giorno questa Amministrazione sta compiendo, per provare a ridurre la diffusione del contagio sul nostro territorio”, dice il primo cittadino che dall’agosto scorso aveva adottato spesso ordinanze più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali.

“Ancora ieri sera – aggiunge – anche alla luce dei nuovi casi che peraltro ci aspettavamo, ho ritenuto opportuno adottare apposita ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza fino alla data del 3 dicembre. Viviamo giorni particolari, nei quali occorre assumere decisioni non sempre facili, e non sempre condivisibili da parte di qualcuno. Io capisco le esigenze di tutti, ma credo che questo sia il momento della responsabilità, che riguarda non solo l’intera comunità ma anche e soprattutto chi è chiamato, come sindaco, a garantire e tutelare la salute di tutti, nessuno escluso , giovane o adulto che sia”.

Comments

comments

Condividi su: