Ad Ariano Irpino i Wu Ming e l’universo culturale di Ufo 78

Dopolavoro Culturale, spazio di riflessione culturale e critica sociale, continua il suo percorso con un nuovo incontro. Il 12 gennaio ospiteremo i Wu Ming, collettivo di scrittori già militanti nel progetto Luther Blissett (1994-1999), pseudonimo sotto il quale hanno pubblicato l’ormai intramontabile romanzo Q.

All’Auditorium Comunale di Ariano Irpino porteranno UFO 78, pubblicato da Einaudi, la loro ultima opera che fonde sapientemente incanto e spirito critico, una storia in cui convivono gli alieni e le principali vicende storiche del ’78, tra cui il rapimento di Aldo Moro, un romanzo “impregnato di musica*”, un libro stupefacente.

L’evocativo ensemble elettronico prenderà forma attraverso la voce dei Wu Ming e le incursioni musicali di Marco Messina – Fabrizio Elvetico (Elem) e sarà preceduto da una breve presentazione del loro lavoro, degli eventi e dei personaggi che popolano l’universo di UFO 78. I tre autori – Roberto Bui (Wu Ming 1), Giovanni Cattabriga (Wu Ming 2), Federico Guglielmi (Wu Ming 4) – portano avanti un programma letterario incentrato su una narrativa radicale in grado di dare vita a storie complesse e articolate in cui lo scrittore analizza attraverso approcci diversificati le vicende e il contesto storico-sociale in cui avvengono.

I loro romanzi collettivi sono solo una parte dell’attività che si dirama in un’infinità di collaborazioni, progetti di sceneggiatura, inchieste con il blog/laboratorio di ricerca Giap, musica con il Wu Ming Contingent e molto molto altro.

La serata proseguirà con il dj set di Francesco Leone al Monopolio – Laboratorio di cultura popolare, spazio cittadino che ha ospitato i primi sei incontri del Dopolavoro e partner dell’evento. A partire da gennaio 2023, i Wu Ming attraverseranno la Campania e il Sud Italia con il tour di presentazione del loro ultimo lavoro, ecco alcuni appuntamenti:

● Mercoledì 11 gennaio al Riot Studio di Napoli, ore 18:30

Evento a cura della libreria Ubik

● Venerdì 13 gennaio presso la Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero di

Caserta, ore 17:00

Al termine il dj set di Radio Weekenders

Evento a cura del laboratorio sociale Millepiani in collaborazione con la libreria indipendente Pacifico Libri

DOPOLAVORO CULTURALE

Il Dopolavoro Culturale è un laboratorio di riflessione culturale e di critica sociale ospite all’interno del Monopolio – Laboratorio di cultura popolare.

Con la presentazione di libri o di temi, performance musicali o teatrali, cerchiamo di innescare momenti di confronto e cooperazione sfruttando il metodo della circolarità delle idee, in un tempo lento e rilassato, un “dopolavoro” per l’appunto, in cui la giusta distanza dalla quotidianità offra spazio al pensiero. Allo stesso modo le idee divengono bene comune quando vengono socializzate e

ossigenano il pensiero, strappandolo all’anemia intellettuale.

DOVE E QUANDO

Dalle 20:00

Presentazione e performance UFO 78 con Wu Ming ed Elem

Auditorium Comunale di Ariano Irpino – Via D'Afflitto, 99

Dalle 22:00

Chiacchiere e dj set di Francesco Leone

Monopolio – Laboratorio di cultura popolare – Via Prolungamento Marconi 8

INFO

Per conoscere il lavoro dei Wu Ming:

www.wumingfoundation.com

Per immergersi in UFO 78:

www.wumingfoundation.com/giap/tag/ufo-78/

www.einaudi.it

Per acquistare il libro Libreria Raimondo Ciccone:

0825 827965 – www.facebook.com/libreria.raimondociccone/

Per conoscere il progetto Elem:

www.facebook.com/elem4music

