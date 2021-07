18 SHARES Condividi Tweet

Sabato 24 e Domenica 25 luglio 2021 al Museo Archeologico di Bisaccia si terrà il “Laboratorio di pittura su papiro egizio” attivato per il pubblico dei visitatori che vogliono conoscere i segreti dell’antica lavorazione del papiro. Si tratta di due sessioni di lavoro durante il weekend, mattina e pomeriggio, curate da Roberta Altieri e Maria Grazia Lapenna, dedicate alle particolari tecniche di scrittura e pittura su papiro e finalizzate alla conoscenza dei segreti dell’antica arte egizia. Un lavoro di apprendimento adatto soprattutto ai giovani ma anche a tutti coloro che vogliono trascorrere un fine settimana vivendo una nuova e divertente esperienza didattica e partecipativa.

“Il laboratorio sul papiro – spiega Giuseppe Ciani, assessore delegato al complesso culturale di Bisaccia – è una nuova iniziativa, credo quasi inedita per la nostra provincia, che vogliamo proporre agli appassionati dell’arte durante questo fine settimana: nostro obiettivo continua ad essere quello di un coinvolgimento empatico dei visitatori per trasformare un luogo antico e con oggetti antichi in uno spazio sempre più vivo e fruibile per tutta la comunità”. Appuntamento al Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia, nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Info e prenotazioni +39 389 3430031.

Condividi su: