Alessandro Fontana torna a suonare all’Amsterdam Dance Event

Mercoledì 19 ottobre, allo Jungle Yolo Club, si esibirà il dj avellinese Alessandro Fontana in occasione dell’ADE Amsterdam Dance Event. Si tratta di un ritorno per Fontana che, infatti, ha partecipato anche all’edizione 2021 della più importante manifestazione di settore per la musica elettronica. L’ADE infatti riunisce per una intera settimana tutti i discografici di musica elettronica europei per talk show, party e conferenze fuori dal normale. Si tratta, com’è evidente, di una vetrina prestigiosa per Fontana che certamente ne approfitterà per far ascoltare anche “Omnia” il suo ultimo singolo e per confrontarsi con l’ambiente musicale da un punto di vista internazionale. Per chi volesse seguire il dj irpino e la manifestazione, potrà farlo seguendo le Stories sul suo profilo Instagram .

Fontana non è nuovo alle platee internazionali, da anni infatti porta la sua musica in club prestigiosi in Polonia, Germania e ha aperto con il suo set l’esibizione di star del calibro di Sean Paul e Martin Garrix nel magico scenario del parco archeologico di Selinunte. Ha pubblicato diversi brani che hanno avuto ottimo riscontro e ha completato la propria formazione accademica al Conservatorio Cimarosa di Avellino con il Corso di Musica Elettronica. “Cervello in fuga” come tanti ragazzi della sua generazione, Alessandro Fontana vive ora a Milano dove lavora come sound designer e come dj nella movida meneghina. Frutto dell’esperienza milanese è “Omnia”, singolo prodotto insieme all’amico Hiidra, che ha avuto l’attenzione di Benny Benassi, vera icona mondiale della dance italiana, che l’ha inserito nel suo radioshow ufficiale. Tra i momenti memorabili della sua esperienza finora, Fontana ricorda l’apertura del concerto di Martin Garrix e Sean Paul al Festival di Selinunte e il recente dj set al Daddy’s Music Fest in memoria del suo amico Danilo. Per ascoltare i brani di Alessandro Fontana e le sue playlist su Spotify clicca qui.

