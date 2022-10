Stereolab a novembre, ad Avellino torna la grande musica internazionale

20 SHARES Condividi Tweet

Parte il conto alla rovescia per il concerto evento degli Stereolab in programma ad Avellino il prossimo 11 novembre per l’unica data al Sud Italia.

La band franco-britannica, che ha cavalcato la scena alternativa degli anni ’90 con una formula originale capace di unire l’art rock preso in prestito dai Velvet Underground e il kraut-rock, le melodie pop francesi degli anni Sessanta, i primi esperimenti con i moog e la new wave, sarà al Cine-Teatro Partenio per un concerto sensazionale che ripercorrerà l’intera carriera di Laetitia Sadiere Tim Gane, voce e chitarra degli iconici Stereolab.

Dopo 21 anni di assenza, gli Stereolab torneranno in Italiain un tour in 4 tappe che a novembre toccherà i Magazzini Generali di Milano, l’Orion Club di Roma, il Teatro SanbaPolis di Trento e – appunto – il Cine-Teatro Partenio di Avellino. Quattro date per i fan italiani che potranno rivivere la decennale carriera degli Stereolab e ascoltare dal vivo il loro ultimo lavoro “Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5]”, una compilation di rarità, pubblicata lo scorso 2 settembre 2022, via Warp / Duophonic UHD Disks.

L’opening act del tour italiano sarà affidato aI cantante, cantautore e polistrumentista di Tolosa, Julien Gasc, artista francese, che dal 2009 collabora costantemente con la band londinese e con la cantante Laetitia Sadier. Sarà lui ad aprirà il concerto dell’11 novembre con alcuni brani del suo nuovo lavoro discografico “Re Eff”. Quella di Avellino, fissata per l’11 novembre, sarà l’unica data al Sud Italia della Band di Sadier, Gane e soci a conferma del grande lavoro svolto dall’Associazione Fitz, guidata da Lello Pulzonee Luca Caserta, che negli anni, avvalendosi anche della straordinaria collaborazione con il sound designer Nello Coppola, ha portato il capoluogo irpino al centro dei grandi eventi musicali del BelPaese.

Dopo gli straordinari successi conseguiti con le grandi band e gli artisti più importanti della scena musicale internazionale come Motorpsycho, Wire, The Dream Syndicate, Lambchop, Daniel Blumberg, Jerusalem in my heart, Ryley Walker e Carla Bozulich, Avellino tornerà ad ospitare la grande musica internazionale con un concerto evento che di sicuro attirerà il pubblico di tutta la Campania e del Mezzogiorno.

Ancora 30 giorni di tempo per assicurarsi uno dei 400 posti a sedere del Cine – Teatro Partenio. I biglietti del concerto evento degli Stereolab sono ancora disponibili sui principali circuiti di prevendita on line come TicketOne, Go2, Boxol e fisicamente ad Avellino presso Camarillo Brillo Dischi e Godot Art Bistrot, a Salerno presso Disclan e Doodah e a Cava de’ Tirreni presso Echoes Vintage Music Store

Per maggiori informazioni contattare i numeri 333.3587709 e 327.8811029

