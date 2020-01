14 SHARES Condividi Tweet

Il 24 ottobre del 2017 i governatori di Campania e Puglia se le diedero di santa ragione, a suon di dichiarazioni naturalmente, all’ingresso della galleria idrica di Caposele. Sullo sfondo c’erano gli operai, ma soprattutto una partita sull’acqua che va avanti da tempo immemore. “Sì all’accordo sulle acque e subito“, disse in sintesi Vincenzo De Luca. “Sì ma oggi è un giorno di festa per la Puglia, poi si vedrà“, rispose di fatto Michele Emiliano. Era il giorno della fine degli scavi.

Da quel giorno si aspetta pure la messa in funzione del tunnel, che sarà in grado di garantire un flusso idrico maggiore e sicuro dall’Irpinia alla Puglia. E’ la dimostrazione che anche una volta tagliati i nastri, al Sud, si deve e si dovrà sempre e comunque aspettare: un monito incisivo sulle grandi opere immaginate in questo periodo o iniziate, dal traforo del Partenio all’Alta capacità fino alla Lioni-Grottaminarda.

Ai giorni nostri, oltre due anni dopo, la galleria Pavoncelli Bis è completa soltanto al 90 per cento nonostante le pressioni della Puglia al Governo. E il cantiere è aperto. Il traforo c’è ma manca altro. La gestione del commissario Roberto Sabatelli ha lasciato un po’ di lavori accessori da ultimare e una situazione a Caposele che il sindaco Lorenzo Melillo definisce “un disastro“.

Il Comune ha dovuto chiedere al Ministero delle Infrastrutture ben sette milioni di euro per riparare strade e ripristinare l’assetto ambientale, dopo anni di passaggio di mezzi pesanti tra le vie e scavi nella montagna. Il cantiere, per chi non conosca Caposele, è a poche decine di metri dal centro del paese. E anche molte zone del centro hanno subìto l’impatto delle macchine (vedi zona denominata Saure).

Due giorni fa summit romano per la questione fondi. Sia il sindaco che la deputata del M5S Maria Pallini hanno parlato dell’incontro in termini positivi: un passo in avanti per lo sblocco. Ma la fascia tricolore non ha risparmiato critiche a chi ha costruito e seguito l’opera. “A Roma è emerso in modo chiaro che la gestione commissariale non ha tenuto minimamente conto delle esigenze della comunità locale, approfittando anche di un’amministrazione che non è mai stata capace di salvaguardare Caposele. A noi, al momento, resta solo il disastro di un’opera“, dice Melillo. Che aggiunge: “La galleria non potrà mai aprire senza l’accordo di programma sulle acque tra Campania e Puglia“. In 5 anni l’accordo sull’equilibrio idrico è sempre stato alle porte, almeno a sentire le varie dichiarazioni del vicegovernatore Fulvio Bonavitacola. A meno di un’accelerazione, il quinquennio di De Luca si avvia a conclusione senza che il nodo delle acque sia stato sciolto.

Circa 8 chilometri di lunghezza, da Caposele alle condotte di Acquedotto Pugliese di Conza. oltre 160 milioni di euro il costo dei lavori. Una delle più grandi infrastrutture degli ultimi anni. Ciò che resta verrà affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania. Una volta terminato, solo allora, si trasferirà il tutto nelle mani di pugliesi. Ma prima l’accordo, sperano a Caposele e in Irpinia.

Comments

comments

Condividi su: