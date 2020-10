Sindaci dell’Alta Irpinia a Lioni per definire azioni comuni di contrasto al covid.Le fasce tricolori preparano un documento con richieste precise da inviare ad Asl Avellino, Prefettura e Questura. Chiedono tempi celeri per gli screening e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Sono una ventina i casi già riscontrati nelle ultime due settimane nell’area dei 25 Comuni, quasi quanti ne emersero in tutta la scorsa primavera. E sono decine i tamponi di cui ancora non si conosce l’esito. Così il livello di guardia si innalza e con esso la preoccupazione dei primi cittadini riuniti a porte chiuse.

Ad attendere gli esiti dei tamponi effettuati tra ieri e oggi a Montella, c’è il sindaco Rino Buonopane che riferisce: “Lamentiamo la disorganizzazione totale dell’Asl nel gestire i casi, la mancanza di una cabina di regia. Abbiamo deciso perciò di creare a Lioni presso il Consorzio dei servizi sociali un nostro coordinamento”. Il primo cittadino continua: “Il documento comune è rivolto all’azienda sanitaria e al Prefetto, alle stesse forze dell’ordine, perché su trasporti intercomunali e scuola c’è troppa disomogeneità nell’applicazione dei protocolli e dei controlli”.

Istituti chiusi già in diversi paesi, ordinanze a macchia di leopardo e tensione tra i docenti e le famiglie. Michele Di Maio da Calitri, che in serata ha avuto comunicazione di un nuovo caso covid in paese (una donna rientrata da Madrid e già in isolamento), spiega: “Serve un intervento puntuale dell’Asl per superare i ritardi nel fare i tamponi e nel comunicare i risultati. Poi abbiamo richiesto al Prefetto e al Questore un controllo stringente sui mezzi pubblici diretti alle scuole. Registriamo studenti in piedi, segno che gli autobus sono stracarichi. La prima ondata è stata più semplice perché c’era il lockdown. Ora l’anello debole è proprio la scuola. Ci sono sindaci che hanno chiuso gli istituti e si chiedono chi comunicherà loro quando riaprire”. Dal primo cittadino di Calitri anche un’ulteriore precisazione: “Chiediamo in questa fase più acuta l’avvio di terapia intensiva a Sant’Angelo dei Lombardi e se necessario l’utilizzo dell’ex ospedale di Bisaccia”.

Assenti Nusco, Cassano, Rocca San Felice, Senerchia e Villamaina, quest’ultima giustificata dopo la notizia arrivata in serata della positività della madre. Pompeo D’Angola da Sant’Andrea di Conza sottolinea: “Con alcuni colleghi sindaci, come Lacedonia e Conza, abbiamo evidenziato che quasi sicuramente l’Asl e la Prefettura giustificheranno il tutto con la carenza di personale. Noi ci aspettiamo risposte, ma stiamo anche valutando la possibilità di richiedere una deroga per effettuare screening a tappeto nei nostri paesi attraverso i laboratori privati convenzionati. So che per i Comuni più grandi tipo Lioni sarebbe una operazione troppo esosa, ma almeno una parte della popolazione andrebbe mappata. A Conza già sono stati fatti con fondi comunali 40 tamponi. Io personalmente non resterò a guardare”.

Comments

comments

Condividi su: