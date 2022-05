Amministrative Montemiletto, Frongillo: ‘Rinnoviamo il nostro impegno’

14 SHARES Condividi Tweet

“La scelta di candidarmi a sindaco nasce innanzitutto dall’aver accolto la richiesta dei miei concittadini a impegnarci per ritrovare sicurezza e un ruolo di primo piano per il nostro amato paese. Gli ultimi tre anni hanno rappresentato una parentesi complessa e, oserei dire, cupa”. Spiega così Agostino Frongillo, candidato a sindaco della lista ConSenso Civico – Frongillo Sindaco, la sua scelta di proporsi alla guida della compagine elettorale per le prossime amministrative del 12 giugno.

“È il momento – continua l’aspirante primo cittadino – di rimboccarsi le maniche. Dobbiamo lavorare tutti insieme a un progetto di crescita e di sviluppo comune. È questo lo spirito che anima ogni singolo componente del gruppo che ho l’onore di guidare. Sono donne e uomini che portano la loro sensibilità, le loro competenze e la loro voglia di rafforzare la centralità che Montemiletto merita”.

“Il nostro gruppo – spiega Frongillo – è un gruppo di cittadini che ama il proprio territorio, che ha fatto una scelta di cuore e di responsabilità. Siamo una compagine che esprime anime diverse, anagraficamente, per esperienze professionali, ma siamo tutti uniti da un compito fondamentale: dare a Montemiletto certezze, ma soprattutto risposte ai tanti bisogni del territorio. Occorre puntare necessariamente su progettazione e prospettive future di crescita”.

“Scelgo di esserci ancora una volta – conclude -, con un progetto nuovo, ma con l’amore e la passione di sempre, forte dell’esperienza maturata in questi anni e della lealtà al mio paese. Sono qui, tra la mia gente, guardando tutti negli occhi e portando avanti a testa alta le nostre idee. Io sono qui, al fianco dei miei cittadini, al servizio di Montemiletto”.

