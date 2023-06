24 SHARES Condividi Tweet

Appennini in Circo, progetto di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, raggiunge Lioni, dove si svolgerà quest’anno la 5ᵃ edizione di “Luci in Altura” e “Sulle rive del fiume Ofanto”, due iniziative cresciute nel tempo grazie a passione e amore per il proprio territorio e alla tessitura di reti virtuose.

“Appennini in Circo è solo all’inizio e vogliamo raccontarvi delle bellissime, nuove collaborazioni che arricchiranno la nostra rassegna – scrivono gli organizzatori bolognesi su Facebook -. Quest’anno tra nord e sud Italia e arriviamo in Irpinia, sull’Appennino picentino. Qui batte un cuore forte, tenace, visionario che porta arte e cultura in contesti naturali che meritano di essere scoperti, conosciuti. Riconosciuti”.

Due weekend dedicati ad arte, cultura e natura per valorizzare il territorio, il paesaggio e affrontare temi come la transizione ecologica, lo sfruttamento del suolo, le risorse naturali. Il 15 e 16 luglio sulle rive del fiume Ofanto, con laboratori e spettacoli che coinvolgeranno grandi e bambini. Il 21 e 22 luglio a Gavitoni, nel Parco Regionale dei Monti Picentini, con un progetto magico: il Bosco parlante.

“Dobbiamo ringraziare il Comune di Lioni, il sindaco Yuri Gioino, la Proloco di Lioni e l’artista Antonio Sena per averci coinvolti nella loro visione di cultura in un territorio meraviglioso da amare e scoprire. Presto vi racconteremo cosa accadrà“, concludono gli organizzatori.

