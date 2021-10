Area interna Cervaro-Fortore, 11 Comuni tra Irpinia e Sannio ci provano

22 SHARES Condividi Tweet

Un’area interna a cavallo tra le province di Avellino e Benevento. E’ la proposta che undici piccoli Comuni del Cervaro-Fortore hanno sottoscritto e inviato alla Regione Campania per entrare nel novero dei territori ufficialmente riconosciuti come aree interne. L’iniziativa vede protagonisti i sindaci di Savignano Irpino, Villanova Del Battista, Montaguto, Montecalvo Irpino, Greci, Zungoli, Casalbore per l’Irpinia e Ginestra Degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, Buonalbergo e Castelfranco in Miscano per il Sannio. Capofila è Savignano.

L’obiettivo è mettere insieme delle comuni debolezze e avere il supporto di Palazzo Santa Lucia per il riconoscimento di territorio della Strategia nazionale aree interne. Con la conseguente possibilità di attingere a fondi dedicati e provare, come avviene da qualche anno già in altre parti della Campania, a sperimentare azioni di contrasto allo spopolamento, miglioramento dei servizi essenziali (scuola, mobilità e sanità su tutti) e creazione di occupazione.

A discuterne con i sindaci i consulenti della ministra Carfagna: Paolo Russo, componente della Commissione Bilancio della Camera, e Domenico Gambacorta, delegato per il ministro alle Aree interne. La cosa lascia quindi presagire un esito positivo della richiesta che parte dalla “profonda similitudine di problematiche connesse allo spopolamento e il riferimento alla città di Benevento come “polo” di servizi essenziali piuttosto che ad Avellino città“.

Anche i paesi ricadenti in provincia di Avellino, infatti, risultano essere più vicini alla città Benevento che a quella di Avellino, di circa 20 km in media). “Inoltre, aldilà della distanza – si legge nell’accordo – la direttrice verso Benevento, lungo la strada statale S.S 90, non presenta problematiche di traffico contrariamente alla direttrice Avellino dove, ad Ariano Irpino, in località Cardito, sono presenti rilevanti rallentamenti veicolari. Tutto ciò si traduce in un aumento significativo del tempo di spostamento. Dopo l’abolizione della sede del Tribunale ad Ariano Irpino, i Comuni indicati hanno quale foro competente Benevento”.

Condividi su: