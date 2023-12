Aree Interne Campania, focus a Caposele

12 SHARES Condividi Tweet

Città dell’Alta Irpinia, sotto la guida della Presidente Rosa Anna Maria Repole, promuove un incontro di rilevanza regionale che avrà luogo venerdì 15 dicembre 2023, negli spazi del Ristorante Albergo Di Masi, Corso S. Alfonso, 83040 Materdomini – frazione del Comune di Caposele.

L’evento rappresenta un’opportunità unica di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà delle Aree Interne della Campania, mirato all’individuazione di soluzioni concrete per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali. E sarà moderato da Davide Emanuele Iannace, dell’associazione di promozione sociale Give Back Giovani Aree Interne: un Think Tank di studenti, ricercatori, e professionisti in ambito economico, sociale e culturale che organizza iniziative di confronto tra giovani e decisori politici, elaborando proposte di policy-making sul tema delle Aree Interne, ispirati dai valori dell’Unione Europea.

Argomenti Chiave:

Istruzione: strategie per promuovere un accesso equo all’istruzione di qualità nelle zone marginali della regione Campania

L’obiettivo dell’incontro è favorire la collaborazione e la coesione, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per affrontare le sfide e cogliere le opportunità nelle Aree Interne. Città dell’Alta Irpinia invita i rappresentanti dei media e i giornalisti interessati a partecipare e a contribuire alla diffusione delle tematiche trattate, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi trattati e sulle possibilità che emergeranno dall’incontro di questo venerdì.

Programma

9.30 Accoglienza ospiti

10.00 Saluti della Presidente Rosa Anna Maria Repole e presentazione degli intervenuti

10.30Interventi e testimonianze dei presenti sulle realtà dei propri territori

Struttura e governance

Obiettivi delle nuove programmazioni

Best practice e difficoltà da affrontare

12.00 Intervento di un rappresentante degli Uffici della Programmazione Unitaria della Regione Campania sulle lezioni apprese dalla programmazione 2014/20 e su quali soluzioni adottare per il superamento delle criticità emerse

12.30 Intervento di rappresentanti sia dell’ADG FESR che dell’ADG FSE+ per un primo inquadramento delle misure adottabili nella nuova programmazione 2021/27 con i relativi suggerimenti riguardo la impostazione delle nuove strategie

13.00 Pranzo

14.30/15.00 Confronto e discussione sui temi trattati – Quali interazioni e soluzioni comuni? Proposte dei presenti

16.30 Coffee break

17.00 Sintesi delle proposte

18.00 Saluti della presidente e chiusura lavori

