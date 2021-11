Aree Interne, focus a Castelfranci

La presentazione del volume, moderata da Pierluigi Melillo, sarà introdotta dal Sindaco Cresta e dal Sindaco di Aquilonia, Giancarlo De Vito, Presidente dell’Area Interna“Alta Irpinia”.

Tra i relatori si prevede la presenza di Felicita Ciani, candidata al ruolo di consigliere per il comune di Castelfranci ed architetto esperto in riqualificazione sostenibile dei centri storici e progettazione per le Aree Interne, Luigi Famiglietti curatore del libro, Domenico Gambacorta, Consigliere per la Strategia Nazionale per il Sud e la Coesione Territoriale, Maurizio Petracca, Consigliere Regionale della Campania e la professoressa Adelina Picone, coordinatore del Master “Arint” – Architettura e Progetto per le Aree Interne. Ri-costruzione dei Piccoli Paesi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La presentazione del Volume si configura quindi come un’opportunità di dibattito percapire come gestire in maniera più efficiente servizi e funzioni comunali nell’area SnaiAlta Irpinia, anche in vista dell’attuazione del PNRR e della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027.