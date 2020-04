24 SHARES Condividi Tweet

Franco Arminio torna a parlare di lockdown nelle aree interne e non solo. Lo fa dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che domenica 26 aprile ha iniziato a spiegare agli italiani alcuni provvedimenti sulla fase due dell’emergenza coronavirus. Tra questi l’aggiunta possibilità, rispetto ai due mesi precedenti, di far visita ai “congiunti”. I sentimenti sono i nostri è il titolo della riflessione che il paesologo di Bisaccia affida ai social partendo proprio dalla novità introdotta dal Governo.

“Quello che ha deciso ieri il governo secondo me non tiene conto delle differenze. L’Italia è la nazione delle differenze. W non parlo solo di quelle relative al contagio. Il cimitero di Napoli non è il cimitero di Bisaccia. Perché io non posso andare a trovare mia madre? Chi devo infettare? Chi mi deve infettare? Perché uno che ha la fidanzata a dieci chilometri, ma in un’altra regione non può andare ad abbracciarla? Il Governo deve considerare che esistono anche i sentimenti. Il funerale di 15 persone può avere senso nelle zone ad alte percentuali di contagio. Il funerale non è un evento pubblico, è un rito sacro, il sacro non tollera i numeri. Poi c’è la questione economica.

Il primo punto è riconoscere che non esiste l’Unione europea. La Germania ha speso un sacco di soldi per aiutare la Germania dell’est, non è disposta a dare un euro per l’Italia. Questo è un dato di fatto. Noi non dobbiamo pretendere niente da nessuno, ma dobbiamo sapere che stiamo facendo debiti, non stiamo avendo aiuti dall’Europa”, scrive.

E continua: “E’ giusto che il governo richiami alla cautela e alla gradualità, ma sono le persone che devono decidere cosa è importante per loro, non il governo. Andare a trovare un amico può essere più importante che andare da tuo fratello. Mi pare che ci sia un certo gusto di stabilire per legge delle cose che appartengono alla vita intima delle persone. Direi che è importante affidarsi al buon senso dei cittadini. Ognuno deve fare le sue riaperture… io per esempio ora mi sento di poter rilanciare il baratto. Mandatemi prodotti della vostra terra a via mancini 195…..83044 Bisaccia Av. Vi mando uno di questi libri a vostra scelta:

l’infinito senza farci caso

resteranno i canti

cedi la strada agli alberi

vento forte tra lacedonia e candela

cartoline dai morti”.

