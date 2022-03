22 SHARES Condividi Tweet

“Il centrosinistra dell’album panini composto da una collezione di figurine sbiadite, senza idee e contenuti, non ci appartiene, per questo ci siamo tirati fuori dall’Ato rifiuti. Andiamo avanti con la proposta politica, senza potere, come sempre a mani nude, tentando di scrivere un segno visibile nelle pagine di una nuova stagione di cambiamento che possiamo rappresentare a viso scoperto, senza mascherine protettive, non per difenderci dalla pandemia, ma dall’odore putrido della politica irpina che non ha perso occasione per risuscitare vecchi arnesi in decomposizione“. Lo dichiarano in una nota congiunta la segretaria provinciale e regionale di Noi di Centro a proposito della trattativa con il Partito democratico per la presidenza dell’Ato Rifiuti.

