Contagi in salita in provincia di Avellino. 499 casi è il numero più alto degli ultimi giorni. Intanto è deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 94 anni di Baiano, ricoverato dal 2 marzo. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 30 pazienti: 4 in terapia intensiva e 16 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nella Pediatria della Città ospedaliera.