Bisaccia, incendio in un deposito agricolo

I Vigili del Fuoco di Avellino dalle ore 19’00 di ieri 23 ottobre sono impegnati in un vasto incendio di un deposito agricolo nel comune di Bisaccia, contrada Pedurza. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra di Bisaccia ed in supporto quella del distaccamento di Lioni: più un’autobotte ed un mezzo di movimento terra dalla sede centrale. Ad andare a fuoco più di trecento rotoballe di paglia e una metitrebbia parcheggiata nei pressi del deposito agricolo. Le squadre sono tutt’ora a lavoro per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

