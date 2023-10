Lacedonia svela la stagione teatrale, da Capossela a Grillo

18 SHARES Condividi Tweet

Da Vinicio Capossella a Chiara Francini, una stagione per tutti i gusti e di qualità assoluta. Dopo i grandi successi delle ultime stagioni, il Teatro Comunale di Lacedonia riapre le porte con il nuovo cartellone di eventi 2023/2024. Presentata al Circolo della Stampa di Avellino, la nuova Stagione Teatrale – affidata alla Montecristo – vedrà la partecipazione straordinaria di importanti artisti del panorama nazionale. Le scelte artistiche di questa edizione hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’indice di gradimento del pubblico con l’aggiunta di idee e produzioni teatrali popolari, contraddistinte da tratti di unicità insita

negli spettacoli inediti. Lo hanno spiegato il sindaco Antonio Di Conza con il direttore artistico Maurizio Giannetta ed Edvige De Michele, responsabile della Montecristo.

Grande spazio alla prosa con numerose commedie, sia classiche che contemporanee, mentre la comicità sarà affidata a nomi di alto profilo; non mancheranno la musica e la cultura, come non mancherà la celebrazione delle arti immaginarie e allusive.

Infine, per la prima volta, all’interno del Cartellone in abbonamento – come accade già in molti grandi teatri – ci sarà uno spettacolo a sorpresa, che verrà svelato solo nel periodo natalizio.

Si comincia con Vinicio Capossela il 10 novembre. Si prosegue con Biagio Izzo il 5 dicembre. Un inverno ricchissimo con Enzo Decaro, Ale&Franz, Francesco Paolantoni, Antonio Casanova. A Lacedonia anche Beppe Grillo, la musica di Simone Cristicchi mentre Chiara Francini porterà un testo di Dario Fo e Franca Rame, e ci sarà spazio per la grande musica con Simone Cristicchi.

Condividi su: