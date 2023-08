16 SHARES Condividi Tweet

Due concerti che diventano il cuore dell’estate di Lacedonia. Marina Rei, il 13 agosto, e Filippo Graziani il 15 agosto. Entrambi live in piazza Francesco De Sanctis a ingresso gratuito con inizio alle ore 21.00.

Un live elegante e raffinato, quello di Marina Rei, che descrive al meglio il carattere musicale della grande cantautrice. L’artista romana, in quasi trent’anni di storia, ha saputo costruire un percorso di cantautrice e di musicista che oggi le appartiene e la caratterizza pienamente. Un concerto emozionante e unico, che copre l’intero arco discografico, in esclusiva a Lacedonia per un appuntamento imperdibile.

Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è “Arcipelago Ivan”. È il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche del principe dei musici Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. Questo è l’omaggio di Filippo Graziani al padre che, come a bordo di una nave, traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani, per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Sul palco con Filippo Graziani (voce e chitarra), ci saranno Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso e chitarra acustica) e Bip Gismondi (chitarra elettrica). La regia è di Gigi Bischi. Un progetto emozionante che arriva a Lacedonia il 15 Agosto 2023.

I concerti sono promossi dall’amministrazione comunale di Lacedonia, sindaco Antonio Di Conza, in collaborazione con la Proloco Gino Chicone, Anspi Oratori e Circoli, Montecristo, Centro di Cultura Nicola Vella e Unla. L’intervento è Co-finanziato da POC Campania 2014-2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

