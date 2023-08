Incidente sulla Fondo Valle Sele, muore giovane di Calabritto

18 SHARES Condividi Tweet

Si chiamava Mariano Spatola, titolare della pizzeria ‘’On The Road’’, il 34enne di Calabritto che questa notte ha perso la vita tragicamente mentre percorreva la Fondo Valle Sele. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alla mezzanotte del 4 agosto, è intervenuta sulla SP 691, al Km. 18,200 in direzione Lioni, nel territorio del comune di Calabritto, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone Opel Vivaro rosso sul quale viaggiava il giovane.

Il mezzo era sbandato rompendo la protezione del cavalcavia e precipitando da un’altezza di più di 30 metri. Il corpo privo di vita del 34enne è stato recuperato con il supporto di una squadra S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) intervenuta dal distaccamento di Eboli, Comando di Salerno. Si è reso necessario anche l’intervento dell’autogru dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Sul posto, oltre i sanitari del 118, a cui è stato affidato il corpo dopo il suo recupero, anche i Carabinieri della stazione di Calabritto e della Radiomobile di Montella, per i rilievi di propria competenza.

Il paese è sotto shock: sospesa qualsiasi festa nella giornata del 5 agosto, data in cui ricorre la Madonna della Neve.

