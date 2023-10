Calabritto, raccolta firme per la Fondo Valle Sele

16 SHARES Condividi Tweet

A Calabritto, poche ore prima della tragedia stradale che ha visto la morte di un 33enne, il gruppo di minoranza aveva inviato un’istanza ad Anas – Struttura Territoriale Campania ed a tutti i Comuni interessarti per chiedere la messa in sicurezza della strada statale 691 Fondo Valle Sele (SS 691) dal Km 0 “Svincolo A2 Salerno – Reggio Calabria “Contursi Terme – Postiglione” al km 31,1 “SS/7 – Lioni”.

La medesima istanza è stata corredata e supportata da una specifica raccolta firme online, appena avviata, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.petizioni.com/ istanza_per_chiedere_la_messa_ in_sicurezza_della_strada_ statale_691_fondo_valle_sele_ ss_691_dal_km_0_svincolo_a2_ salerno_-_reggio_calabria_ contursi_terme_postiglione_al_ km_311_ss7#form

I consiglieri Carmine Calvanese e Antonio Melillo:”Vi preghiamo di firmare, di far firmare e di condividere la petizione sui vostri profili social, perché questa non è un’iniziativa politica, bensì un’iniziativa per la salvaguardia e il rispetto della vita di chi c’è e di chi – purtroppo – non c’è più“.

Condividi su: