Open day al De Sanctis di Lacedonia

L’I.O.S. “F. De Sanctis” apre le porte ai futuri alunni, consentendo di vivere in prima persona l’esperienza della vita scolastica dello storico Istituto di Lacedonia fondato nel 1878 da Francesco De Sanctis.

Un viaggio nelle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi (liceali, tecnico e professionali) per sperimentare la presenza e la partecipazione attiva. Un open day che farà respirare l’atmosfera delle superiori, dando la possibilità di conoscere le attività didattiche svolte e i laboratori, cuore pulsante della scuola di Lacedonia.

Gli studenti potranno, inoltre, sciogliere ogni dubbio sui percorsi e sulle materie esponendo domande, perplessità e aspettative. Ma protagonisti saranno anche gli stessi alunni dell’I.O.S. di Lacedonia che saranno pronti ad accogliere ogni richiesta dei loro futuri colleghi.

Entusiasta è la dirigente scolastica, professoressa Rosa Cassese, che da Napoli ha scelto il De Sanctis di Lacedonia perché attratta dalle sue potenzialità:”Il nostro Istituto è uno dei più antichi d’Italia, ma in virtù della forza delle sue radici prepara i giovani ad affrontare le sfide del futuro” – ha dichiarato la preside che è impegnata in prima linea a combattere le conseguenze nefaste di un dimensionamento scolastico che non tiene conto delle esigenze dei territori e dell’omogeneità degli indirizzi e a far crescere la scuola dal punto di vista dell’offerta formativa.

Dello stesso avviso è il consigliere comunale delegato all’istruzione, Peppino Libertazzi, che sottolinea come questa è soltanto una delle tante iniziative poste in essere dalla scuola con la collaborazione dell’amministrazione comunale. “Dal teatro comunale aperto a tutte le scuole del territorio, agli incentivi per il bonus matricole, dalla costituzione del comitato tecnico scientifico che ha coinvolto tante realtà imprenditoriali dell’Irpinia alla riqualificazione delle strutture scolastiche, sempre viva è l’azione amministrativa posta in essere nell’interesse esclusivo degli studenti” – ha sostenuto il consigliere Libertazzi.

Per questo non resta altro che entrare nel mondo delle scuole superiori di Lacedonia che aprono le porte del futuro per ogni studente il 25 novembre per l’iniziativa “studente per un giorno”.

