20 SHARES Condividi Tweet

E’ in programma per lunedì, 20 marzo, con inizio alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino la conferenza stampa di presentazione di “Buon Compleanno Taurasi”, evento promosso dal GAL Irpinia e dal Comune di Taurasi in occasione del trentennale del riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il principe della vitivinicoltura irpina e campana. L’iniziativa si svolgerà i prossimi 25 e 26 marzo a Taurasi nella splendida location del Castello Marchionale che ormai da anni custodisce il patrimonio del più blasonato vino rosso del Sud Italia.

L’evento rientra nella Strategia di Sviluppo Locale del Distretto Rurale nel territorio delle acque, nell’ambito delle azioni dedicate allo Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi.

Alla conferenza stampa parteciperanno Giovanni Maria Chieffo, presidente del Gal Irpinia, Antonio Tranfaglia, sindaco di Taurasi, Maria Tortoriello, direttore Coldiretti Campania, Stefano Di Marzo, presidente CIA di Avellino.

L’evento gode di una rete di collaborazioni molto fitta con istituzioni ed associazioni legate al mondo del vino: Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, Ais Campania, Assoenologi, Movimento Turismo del Vino, Slow Food condotta Irpinia Colline dell’Ufita e del Taurasi APS, Rotary Club Taurasi ed Istituto Alberghiero “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino.

Condividi su: