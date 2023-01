22 SHARES Condividi Tweet

“Il gruppo consiliare di minoranza SiAmo l’Alternativa di Calabritto chiede all’Onorevole Rosetta D’Amelio, già consigliere delegata alle Pari opportunità alla Regione Campania, di farsi garante delle pari opportunità nella giunta di Calabritto. Già nella precedente consiliatura il Sindaco Centanni aveva dovuto indire apposito bando per la copertura del posto di Assessore in giunta in quota rosa. Il tutto si risolse con un nulla di fatto in quanto i profili candidati non furono ritenuti in linea dal Sindaco.

Oggi questa battaglia iniziata subito dopo le elezioni dal gruppo di minoranza arriva a uno snodo cruciale. Il Prefetto ha invitato il Sindaco a risolvere l’annosa questione. Il bando scade domani, lunedì 23 alle 8:30, l’invito all’onorevole dei consiglieri Carmine Calvanese e Antonio Melillo è a candidarsi a garanzia della partecipazione femminile in giunta. Qualora il Sindaco dovesse trovare tra le ambiziose partecipanti al bando un profilo idoneo l’onorevole potrebbe fare un passo di lato”. Così in una nota i consiglieri di minoranza Calvanese e Melillo.

