Calabritto, primi comizi per Calvanese e i suoi

La lista civica “CostruiAMO l’alternativa”, capeggiata da Carmine Calvanese, scende in piazza per presentarsi agli elettori in vista delle prossime elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Il Movimento lo farà in due distinte iniziative previste a Quaglietta l’11 settembre 2021, a partire dalle ore 20:30, e a Calabritto il 12 settembre 2021, a partire dalle ore 20:30.

Oltre al candidato Sindaco Carmine Calvanese è prevista la presenza di Donato Avena, candidato nella lista e di altri sostenitori del lista in rappresentanza della comunità quagliettana. Prevista, inoltre, la presenza di Giuseppe D’Alessio, (il concorrente più giovane in questa competizione), candidato alla carica di Vice Sindaco, del dott. Antonio Melillo candidato nella lista a cui verranno assegnate le deleghe relative all’ambiente, alla transizione ecologica e alle Politiche Giovanili e del dott. Angelogabriele Della Fera candidato nella lista a cui verranno assegnate le deleghe relative Progettazione e allo Sviluppo Territoriale e alla Cultura.

