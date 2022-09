Ieri mattina un momento molto atteso dalla comunità di Calabritto . Riaperta la scuola sottoposta a ristrutturazione in via Stati Uniti d’America che ospiterà gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta in un clima di festa alla presenza di tutta l’Amministrazione comunale, della Dirigente scolastica, del personale docente e Ata, alunni, tanti genitori, docenti in pensione e tanti cittadini.

“Siamo orgogliosi di poter donare ai nostri figli e nipoti una scuola moderna, sicura ed efficiente dotata di tutti i comfort – ha detto il sindaco Gelsomino Centanni – Come Amministrazione abbiamo sempre considerato gli investimenti in campo educativo come prioritari, rappresentano per noi dei veri e propri investimenti sul futuro, recentemente il nostro Comune ha ottenuto anche un altro importante finanziamento per la riqualificazione e la messa a norma dell’edificio che ospiterà un asilo nido. Riteniamo che una buona scuola dipende anche da una moderna ed efficiente struttura che la ospita e siamo felici e orgogliosi del lavoro fatto finora. Voglio fare un augurio di un proficuo anno scolastico a nome mio e dell’Amministrazione comunale a tutti gli alunni, ai docenti, alla Preside e a tutto il personale Ata, con la speranza che questo nuovo anno continui in presenza e rappresenti la rinascita della socialità e del sistema educativo in un ambiente sicuro e più bello“.