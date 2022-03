Caposele e Bagnoli Irpino: furto di energia e truffa

18 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Caposele hanno denunciato un commerciante del posto, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite presso l’esercizio pubblico del predetto unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che sulla parte superiore del contatore era stato posto un particolare magnete in grado di alterare il funzionamento dell’apparato digitale e generare una riduzione della contabilizzazione dei consumi. In considerazione delle evidenze emerse, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”.

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una 20enne e un 50enne della provincia di Pesaro per “truffa”. Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo acquistare una motocarriola, è stato attratto da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di circa 750 euro mediante accredito su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la macchina agricola e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà.

Condividi su: