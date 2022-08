16 SHARES Condividi Tweet

“Fiume di Vino” è il titolo dell’appuntamento di Castelfranci il 26, 27 e 28 agosto. E’ la Festa dell’Aglianico, tradizionale evento del paese che celebra la sua vocazione principale. Quest’anno un motivo in più per esserci è anche quello di sostenere le aziende agricole danneggiate dalla spaventosa grandinata delle settimane scorse che ha colpito direttamente i vigneti. Ma la qualità, marchio di fabbrica di Castelfranci, non mancherà sulla tavola per degustazioni delle tipicità, dal vino alla maccaronara.

Spazio anche e soprattutto per momenti di riflessione e dibattito. La location è il bosco di Castelfranci. Si comincia il 26 con il convegno Vino e Territorio, ore 18.00. Saluti del sindaco Generoso Cresta, modera il consigliere delegato all’agricoltura Tony Romano. Intervengono Rino Buonopane, presidente della Provincia; Maurizio Petracca, consigliere regionale; Felice Casucci, assessore regionale al Turismo. A seguire i concerti di Ritmo Popolare, Rota Rossa e il dj set (El Caribe, Mario Carbone, Voice El).

Il 27 agosto il convegno è su “Vino e Poesia – Da Omero ai giorni nostri” (ore 18.00). Partecipano il sindaco Cresta, il consigliere delegato alla promozione Francesco Raffaele, l’assessore alla cultura Giovanni Boccella. E inoltre l’avvocato Mino Mastromarino, cultore delle tradizioni locali, il prof Alessandro Di Napoli, critico letterario e autore dell’opera che dà il titolo all’appuntamento. Infine Paul Balke, giornalista e scrittore. Letture a cura di Angela Prudente. Musica affidata a Musica Solare, Amba Aradam. Si chiude con Dj set. Il 28 agosto Palata sprint al bosco, i Malamente, tarantelle con musicisti e musicanti.

La tre-giorni rientra nel Poc Campania 2024-2020 “Irpinia Fine, Food ad Water Experience”.

