Arriva dalla Regione Campania l’ok alla realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Ufita. L’autorizzazione alla società Idroelettrica torrente Ufita srl è stata pubblicata sul Burc dello scorso 18 ottobre e prevedere la costruzione di un impianto tra i Comuni di Melito e Grottaminarda.

Il progetto ha avuto il via libera in conferenza dei servizi dei diversi soggetti interessati, tra i quali Arpac, Anas e Rfi e sfrutta la portata del fiume Ufita “con un’opera di presa per la derivazione dell’acqua, una condotta in pressione per sfruttare il salto geodetico, un edificio centrale per la trasformazione dell’energia e la restituzione delle acque e dalle opere di connessione alla rete elettrica”, si legge nel decreto dirigenziale.

L’opera avrà una derivazione massima di 3mila litri al secondo e la produzione di energia sarà possibile grazie a un salto di circa 84 metri. La potenza massima installata risulta di 2082 kW, la potenza di concessione di 975 kW. I lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla notifica del decreto e terminare entro 24, per poter entrare in funzione nel semestre successivo.

