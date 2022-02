Centro, dialogo in corso: ‘Superare stagione populismo’

14 SHARES Condividi Tweet

“Il centro non sia mero luogo geometrico della politica, ma possibilità di proposta innovativa e risolutiva dei problemi delle comunità. Valutiamo positivamente il dibattito che si sta sviluppando in questi ci giorni post elezioni del Capo dello Stato. È lodevole lo sforzo di sintesi che stanno compiendo Italia Viva, Coraggio Italia, Noi Di Centro e tanti altri movimenti incamminati verso la costruzione di una grande casa per i popolari e i riformisti”. Lo dichiara in una nota il segretario provinciale di Noi di Centro Avellino, Ciro Aquino, che aggiunge: “La sfida che ci attende è richiamare la partecipazione di quanti hanno passione civile e attenzione al bene comune”.

“Il dialogo – spiega Aquino – è in corso e deve proseguire con intelligenza, anche in Irpinia, aprendo il confronto sui temi in agenda, evitando personalismi e contrapposizioni. Siamo al cospetto di una possibilità storica della politica italiana e provinciale per ritrovarsi insieme intorno ad un aggregato moderno di forze capaci di rilanciare il primato della rappresentanza e superare definitamente una stagione di sterile populismo ed effimera demagogia”, conclude il sindaco di Montefredane.

