22 SHARES Condividi Tweet

Ripartire da un cantiere e un cantiere immerso nel verde. Ripartire da lavori che non richiederanno milioni di euro, ma che uniranno ulteriormente due comunità. Ripartire da un’idea, tenace, di rivalutare un luogo del paese a lungo lasciato abbandonato e di farlo diventare una cerniera tra il centro abitato e le contrade rurali. Ha preso ufficialmente il via a Lioni, questa mattina, il cantiere per la realizzazione della ciclovia che nel segno della tradizione e della risorsa acqua collega la cittadina con la vicina Caposele attraverso un percorso alternativo e sostenibile.

E’ la fase 2 dell’emergenza coronavirus che inizia in Alta Irpinia con un gesto simbolico, quel tricolore tirato via dai sindaci Yuri Gioino e Lorenzo Melillo alla presenza della presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio e del presidente del Forum dei giovani locale, Michele Di Sapio. “Il progetto è stato tra i primi valutati positivamente e approvati dalla Regione Campania – dice il primo cittadino lionese – Grazie ai fondi del Psr con bici elettriche e non solo si potrà partire da qui, raggiungere il boschetto e arrivare alle sorgenti del Sele, per poi ritornare a Lioni. Oggi però segniamo anche l’avvio della realizzazione del percorso che da qui porta verso Sant’Antonio e che un giorno speriamo possa sfociare fino all’Abbazia del Goleto“. Gioino rivendica pure altre azioni messe in campo in questi anni per riqualificare il fiume: la pulizia fognaria, il rifacimento degli argini e i lavori al depuratore F1 nell’area industriale di Nusco. “Grazie a un importante finanziamento di Regione e Asi l’adeguamento è quasi ultimato. Ma ringrazio pure la Proloco che ha creduto in questo luogo e l’amministrazione di Caposele con la quale credo che abbiamo dato il buon esempio”.

“Niente campanilismi e la convinzione che da soli non si va da nessuna parte. La Francia sul turismo sostenibile e ambientale è avanti 20 anni. Qui però l’importante era partire. Questo è il nostro futuro. Spero di potervi avere presto a Caposele per la fine dei lavori. Non dimentichiamo che il nostro territorio rientra in una delle più grandi ciclovie d’Italia, quella dell’Acquedotto pugliese”, aggiunge il sindaco Melillo. L’intervento infatti ha un valore di circa 200mila euro e dall’Ofanto lionese porterà al Museo delle acque caposelese. “La Regione finanzia con piacere i progetti che vedono la collaborazione tra Comuni – commenta D’Amelio – Mi fa piacere vedere che si è già operativi, al di là della canea che vedo in altre sedi sul contratto di fiume Ofanto. Come se 100mila euro potessero cambiare il mondo”.

Dal 2018 il luogo da cui tutto partirà è diventato la location dell’evento “Sulle rive dell’Ofanto” organizzato dalla Proloco di Lioni. Il fiume, la chiesetta di Santa Maria del Carmine, il ponte romano hanno ritrovato splendore e attualmente sono meta privilegiata per passeggiate e appuntamenti. Da qui l’idea della ciclovia colta dall’assessorato all’Agricoltura. “Con questo posto abbiamo un forte legame affettivo, ma è anche un simbolo di ciò che l’Irpinia è. Tradizione e natura. Ci rivedremo qui per la terza edizione del nostro evento”, annuncia la presidente Maria Antonietta Ruggiero sfidando il covid-19.

Comments

comments

Condividi su: