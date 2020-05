28 SHARES Condividi Tweet

Il sindaco di Rocca San Felice Guido Cipriano scrive ai suoi concittadini per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. Il micro borgo altirpino è stato risparmiato finora dall’epidemia: nessun caso e quarantena trascorsa senza clamori. Tutto sotto controllo anche nella residenza per anziani Villa Gioconda. Di seguito la lettera:

“Come a voi è ben noto, sembra che da qualche giorno la fase ad altissimo rischio del contagio COVID 19, sia alle nostre spalle, ma di certo non lontanissima. Il resoconto della lunghissima quarantena trascorsa, almeno per la nostra piccola comunità, è senz’altro positivo, non essendosi riscontrato alcun caso di contagio e neppure di allarme. Oltre alla buona sorte, il merito di tanto è certamente dovuto al vostro scrupoloso senso civico e di assoluta responsabilità che vi hanno portato a rispettare sia le norme emanate dalle Autorità preposte che quelle di buon senso. Rispetto delle distanze sociali e del proprio turno al momento di accedere presso gli esercizi commerciali, uso di mascherine e guanti, di igiene e pulizia scrupolosa e ripetuta delle mani nel rientro a casa, nessun tipo di assembramento hanno fatto sì che Rocca sia una zona free covid.

Se è vero che una comunità dimostra il proprio valore e la propria forza nei momenti difficili, ebbene Voi tutti, in questa delicatissima fase, avete dato prova di sapere affrontare le difficoltà con saggezza, tenacia e rispetto per il prossimo, in modo che ogni singolo rocchese non si sentisse solo, ma parte di un gruppo affidabile e combattivo. Quale Sindaco della comunità, mentre per un verso vi ringrazio per il grande impegno fino ad oggi profuso, nel contempo vi invito a non abbassare la guardia, perché il nemico subdolo e strisciante ancora non è stato battuto. Nella fase due, come chiamata, il rischio contagio da altissimo è diventato medio/alto, ma ancora non debellato. Mi sia consentito di rivolgere un ringraziamento a tutte le attività commerciali che hanno consentito alla comunità di non andare incontro a difficoltà di sorta, agli impiegati comunali che hanno assicurato un regolare svolgimento dei servizi, nonché ai volontari del COC (Centro Operativo Comunale), costituito con decreto sindacale, che hanno collaborato con l’amministrazione comunale e svolto con passione le attività necessarie ad affrontare le criticità che si sono manifestate nel corso dell’emergenza connessa alla pandemia in atto.

Così come una riconoscenza particolare, anche alla luce di quanto successo a livello nazionale, va rivolta alla direzione di Villa Gioconda che, con una gestione attenta e scrupolosa, ha tutelato tutti gli ospiti della struttura. Mi auguro, anzi sono certo che, con il vostro aiuto ed il vostro necessario impegno, tutto andrà per il meglio anche in questa nuova fase. Una fraterna e calorosa gratitudine”.

