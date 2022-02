Ciriaco De Mita operato al Moscati

12 SHARES Condividi Tweet

Ciriaco De Mita si trova all’ospedale Moscati di Avellino. E’ stato operato d’urgenza ieri sera al femore nell’Unità di chirurgia ortopedica dell’Azienda ospedaliera. Il ricovero dopo una caduta nella sua abitazione di Nusco, avvenuta nel pomeriggio di sabato mentre scendeva le scale. Le condizioni della fascia tricolore 94enne, ex premier e leader della Dc, sarebbero buone.

Noi di Centro, gli auguri. “Pronta guarigione al presidente, Ciriaco De Mita, per l’incidente domestico che lo ha visto protagonista nella sua abitazione in Alta Irpinia. Auguriamo al sindaco di Nusco di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico con la sua passione ed intelligenza“. Lo dichiarano in una nota i dirigenti provinciali irpini di Noi di Centro, la formazione politica di Clemente Mastella.

Condividi su: