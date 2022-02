De Mita, i sindaci dell’Alta Irpinia: ‘Auguri di guarigione’

18 SHARES Condividi Tweet

I primi cittadini della Città dell’Alta Irpinia commentano in una breve nota congiunta l’infortunio con conseguente intervento chirurgico all’ospedale “Moscati” che ha visto protagonista il sindaco di Nusco ed ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita.

“Abbiamo appreso con grande dispiacere dell’ incidente domestico capitato al Presidente Ciriaco De Mita con conseguente rottura del femore. Tutti i Sindaci che compongono la Città dell’Alta Irpinia, insieme alla loro comunità, augurano con profondo affetto al Presidente Ciriaco De Mita una pronta e completa guarigione e un presto rientro a casa“, scrivono.

E anche la minoranza in Consiglio comunale a Nusco interviene sui social per esprimere vicinanza alla fascia tricolore nuscana. “Il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Nusco porge auguri di pronta guarigione al

sindaco Ciriaco De Mita ricoverato in ospedale a causa di un incidente. Nel contempo augura buona convalescenza e pronta ripresa”, si legge sulla pagina di Ricominciamo da Nusco.

