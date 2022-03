12 SHARES Condividi Tweet

“Esserci per cambiare” è il tema del III° Congresso della Cisl Irpinia-Sannio. I lavori inizieranno domani 3 marzo, per concludersi il 4 marzo 2022 . “Termina così la stagione congressuale che ha visto la Cisl e tutte le sue categorie impegnante nelle diverse assemblee sui luoghi di lavoro in Irpinia e nel Sannio. Il Congresso vedrà riuniti delegate e delegati delle federazioni di categoria di tutto il territorio provinciale, rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, autorità e ospiti del mondo del volontariato. La Cisl rilancia il suo l’impegno a sostegno della crescita e dello sviluppo, mettendo al centro la qualità e la stabilità del lavoro, soprattutto per giovani, la dignità della persona e la tutela delle fasce deboli”, dichiara il segretario Cisl Irpinia-Sannio Fernardo Vecchione.

