22 SHARES Condividi Tweet

Grande soddisfazione per l’esito delle elezioni della RSU svoltesi nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2022 alla Ferrero stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno riconfermano la Fai Cisl IrpiniaSannio come primo sindacato in Ferrero.

La FAI-CISL IrpiniaSannio si attesta ampiamente quale primo sindacato presente in azienda con 172 voti e la conferma dei 4 delegati già impegnati a tutela dei lavoratori. Un risultato tanto più importante perché è la giusta riprova del buon lavoro svolto in questi anni dai nostri delegati e dalla Fai Cisl IrpiniaSannio.

Luigi Pagano, segretario Generale, dichiara: “Il risultato delle elezioni RSU in Ferrero, una delle aziende più importanti del nostro tessuto industriale e non solo, dimostra come il lavoro continuo e la capacità di tutela dei lavoratori fissi e stagionali ci sappia conseguentemente ripagare. Questo risultato impegna i delegati eletti e la nostra Organizzazione ad una sempre maggiore presenza a difesa del lavoro alimentare e delle persone operanti in questa realtà produttiva. Ringrazio tutti i candidati della lista, Attanasio Adolfo Gerardo, De Cristofaro Giovanni, De Vito Carmine, Di Iorio Marilu’, Di Napoli Giuseppe, Gervasio Antonio, Mazzoni Giovanni Antonio, Petraglia Antonio, per il successo ottenuto, ma soprattutto un grazie di cuore a tutti i lavoratori che hanno confermato con il loro voto la fiducia riposta nella Fai Cisl”.

Condividi su: