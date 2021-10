Città dell’Alta Irpinia, De Vito per il dopo De Mita

20 SHARES Condividi Tweet

Riunione fiume a porte chiuse a Calitri per i sindaci del Progetto pilota. Assente il presidente uscente Ciriaco De Mita. Gli altri si ritrovano nella sede della Comunità montana Alta Irpinia per trovare la quadra in vista della giornata di sabato, quando probabilmente i 25 dovranno votare il nuovo numero uno dell’assemblea e i sei componenti del comitato direttivo. Adempimenti previsti nella convenzione approvata lo scorso giugno e confermata in seguito con il voto dei vari consigli comunali. Gli ultimi a riunirsi in tal senso saranno tra sabato e l’inizio della prossima settimana Guardia Lombardi e Bagnoli Irpino.

Intanto, a Calitri la discussione parte dal nome del nuovo presidente. Da un lato la ferma convinzione dei sindaci di Bagnoli, Conza e Rocca San Felice (rispettivamente Filippo Nigro, Luigi Ciccone e Guido Cipriano) di riconfermare De Mita alla guida dell’area interna Alta Irpinia. Dall’altro la proposta del Partito democratico di Giancarlo De Vito, primo cittadino di Aquilonia. Nel mezzo la posizione di chi, come il sindaco di Villamaina Nicola Trunfio, vorrebbe una rotazione ogni sei mesi. O come il collega di Sant’Andrea di Conza Pompeo D’Angola, esponente di Italia Viva, che contesta il metodo usato per la scelta del candidato: “Mentre le altre volte, in comunità montana o al consorzio dei servizi sociali, i vertici sono stati eletti con una condivisione pressoché unanime, stavolta il Pd viene col piattino pronto avendo qualche numero in più. Tanti sindaci non hanno condiviso il percorso. Sabato non ci si aspetti l’unanimità”.

La fascia tricolore di Aquilonia, manager in pensione ed espressione della componente petracchiana dei dem, è attualmente il nome più quotato per la fase 2 del Progetto pilota. A proporlo apertamente in assise, il sindaco di Castelfranci Generoso Cresta che a margine dichiara: “A Bisaccia nel 2015 feci il nome di De Mita io per primo, questa sera quello di Giancarlo. Ci sono varie legittime ambizioni in campo, ma bisogna valutarle alla luce del tempo che stiamo vivendo. De Vito, per l’esperienza che ha, credo sia la persona giusta”.

Cresta è anche il primo tra gli amministratori presenti a lasciare la riunione. Il suo nome era circolato nel primo pomeriggio tra i papabili per il direttivo. Alla fine del conclave sono una decina le candidature in campo per il comitato. A riguardo Luigi D’Angelis per Cairano però dice: “Qualcuno non era presente o era andato via, l’elenco quindi non è definitivo”. Tra le opzioni per i sei posti disponibili ci sarebbero anche Villamaina, Lacedonia, Senerchia, Andretta, Rocca San Felice, Guardia e Torella dei Lombardi. Il sindaco Amado Delli Gatti commenta: “Non stiamo facendo qualcosa contro qualcuno, ma pro qualcosa cioè il nostro territorio. Abbiamo bisogno di energie e competenze per le sfide che ci attendono”.

Sabato pomeriggio quindi il voto a scrutinio segreto. Il sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, numeri alla mano, lascia in anticipo la riunione e sottolinea: “Siamo ancora in alto mare. Tuttavia, il Pd deve capire che nella definizione del direttivo può ambire a non più di tre nomi. Gli altri tre andranno ai demitiani, ad Italia Viva e al resto del mondo”, ironizza.

(foto di repertorio)

