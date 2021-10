Città dell’Alta Irpinia, il voto è vicino

14 SHARES Condividi Tweet

Ieri pomeriggio è arrivato il via libera alla convenzione della Città dell’Alta Irpinia dal Consiglio comunale di Nusco. Via libera all’unanimità, votano insieme maggioranza e opposizione, sul documento che regola il futuro dei 25 comuni altirpini in relazione ai fondi Pnrr in particolare.

Mancava il sindaco Ciriaco De Mita ma ovviamente c’era il numero legale per andare avanti. Il vicesindaco Walter Vigilante ha letto l’intera convenzione, il capogruppo di minoranza Francesco Biancaniello ha parlato di un percorso difficile, quello del Progetto Pilota, che ora va corretto e portato a livelli di efficienza per il bene delle comunità. Altri, dal consigliere Molinario a Cieri, hanno auspicato un maggior coinvolgimento dei consigli comunali.

In ogni caso la conferenza dei sindaci, il nuovo organo che eleggerà presidente e comitato di coordinamento, è ormai prossima. La sede è quella di Calitri, sala conferenze della comunità montana.

I nomi? In questi ultimi giorni i sindaci sono al lavoro per trovare un’intesa solida. Non solo i sindaci a dirla tutta, perché la vicenda coinvolge tre esponenti regionali (i consiglieri Maurizio Petracca ed Enzo Alaia, la delegata Rosetta D’Amelio). Rino Buonopane – esponente Pd e amministratore del paese più popoloso della zona, Montella – sembra destinato a correre per le elezioni provinciali. Se, come sembra, la sua figura dovesse venir meno in ottica presidenza, tutti gli altri sindaci sono in ballo: un nome che ha preso quota, almeno ieri, è quello di Giancarlo De Vito, primo cittadino di Aquilonia.

La pre-assemblea si terrà domani 28 ottobre a Calitri, l’ha convocata il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio. Sabato 30 ottobre alle 16.30 l’assemblea e le elezioni dei nuovi vertici, salvo imprevisti.

