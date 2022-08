Coldiretti, grandinata killer su vigneti e uliveti tra Castelfranci e Torella

È in corso a Castelfranci, nella sala consiliare, l’incontro tra amministratori e agricoltori che ieri pomeriggio hanno subito notevoli danni alle produzioni di vino e olio nelle contrade al confine con Torella dei Lombardi, a causa di una forte grandinata.

“E’ bastato un pomeriggio per distruggere un anno di lavoro di oltre cinquanta aziende agricole tra Castelfranci e Torella dei Lombardi. Una violenta grandinata si è abbattuta sui vigneti e sugli uliveti in tutto l’areale. La situazione è molto seria – Lo riferisce la direttrice di Coldiretti Avellino Maria Tortoriello ha già allertato gli uffici zona per rilevare i danni – Al momento si stimano nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro. Ha espresso subito la sua solidarietà l’onorevole irpino Maurizio Petracca, vicepresidente della commissione regionale all’agricoltura, manifestando la disponibilità a verificare ogni possibile soluzione per alleviare il pesante colpo alle imprese agricole. Nelle prossime ore sarà possibile avere una maggiore contezza della situazione, che già dalle prime immagini non ha lasciato ben sperare”.