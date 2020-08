20 SHARES Condividi Tweet

L’ultima comunicazione dell’Asl Avellino, diffusa nella mattinata odierna, parla di un caso di positività al Coronavirus per un cittadino di Forino. E’ un contatto stretto di un’altra persona contagiata e si trovava già in isolamento proprio per questo motivo. Situazione non critica in provincia di Avellino sul fronte contagi, ma si moltiplicano gli appelli per chi torna dalle vacanze all’estero e per chi torna per le vacanze in Irpinia.

A Lioni sono stati sanzionati due nuclei familiari per omessa segnalazione al dipartimento prevenzione dell’Asl. Lo ha detto il comandante della Municipale, Giuseppe Aiello. Quest’ultimo ha rassicurato su una comitiva tornata dal Salento: “Esito negativo del tampone”. Ma ha anche aggiunto: “Bisogna stroncare quei comportamenti irresponsabili che di fatto stanno vanificando tutti gli sforzi fatti sino ad oggi”.

Avellino, l’ordinanza del sindaco. Gianluca Festa ha firmato il divieto di vendita di alcolici da asporto nei week end. La nuova ordinanza resterà in vigore fino al 7 settembre per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Dalle 21 è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita. Dalle 19.00 in poi l’obbligo di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, anche non alcolica, esclusivamente in contenitori monouso. Divieto assoluto di vetro e lattine

