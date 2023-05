Conza della Campania: Cantarella è sindaco

12 SHARES Condividi Tweet

Il medico Raffaele Cantarella è il nuovo sindaco di Conza della Campania. Succede a Luigi Ciccone in una sfida elettorale che per il professionista salernitano è stata solo con il quorum. La sua lista era l’unica in campo: tutti eletti i candidati.

Lista Insieme per Conza con Raffaele Cantarella sindaco: 814 voti

Antonio Gerardo Caputo

Bruna Cerracchio

Giuseppe Chiancone

Franco Cordasco

Fausto De Bernardo

Maria Christyan Fiore

Paola Grasso 143

Annarita Masini 101

Salvatore Pomarico

Francesco Zoppi

