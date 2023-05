Rocca San Felice: Cipriano fa il bis e la ‘civetta’ arriva terza

24 SHARES Condividi Tweet

Guido Cipriano bissa il risultato di cinque anni fa ed è nuovamente sindaco di Rocca San Felice. Nel micro borgo dell’Alta Irpinia c’erano in corsa cinque liste: quella dell’uscente, una lista di appoggio guidata da Giuseppe Simolo e tre ulteriori formazioni con candidati arrivati da fuori provincia, espressione delle forze armate. E a sorpresa, la lista “civetta” si piazza al terzo posto e porta in Consiglio comunale soltanto Simolo. Eletti invece nelle fila dell’opposizione ben due rappresentanti di Insieme per Rocca San Felice.

LISTA Insieme per Rocca con Guido Cipriano sindaco: 460 voti (85.34%)

Daniele Cipriano

Gerardo Cozza

Giuseppe Damiano,

Rosa Lambiase

Gerardo Lepore

Pasquale Macchia

Giuseppe Nigro

Luigi Santoli

LISTA Per Rocca con Giuseppe Simolo sindaco: 32 voti

Cipriano Franco

Massimiliano Lisena

D’Amore Michele

Raucella Rossella

Orazio Damiano

Cipriano Rosalba

Di Cicilia Marisa

LISTA Insieme per Rocca San Felice con Salvatore Giuliao sindaco: 43 voti

Pina Onorato, Nicoletta Monteseno, Benedetta Cifaldi, Davide Flammia, Paolo La Porta, Vincenzo la Porta, Pasquale Oliva

LISTA Insieme ancora : 2 voti

Salvatore Ventrone, Vincenzo Feola, Carmela Picone, Mario Coppola, Giuseppe Casale, Daniele Franceschini, Antonio salvatore, Vincenzo Verde, Vincenzo Napolitano, Francesco Fusco

LISTA Progresso: 2 voti

Giovanni Orabona, Francesco Virgilio, Nicola De Rosa, Cristiano Savona, Benito D’Alessio, Vincenzo Miseli, Nicola Volpe, Jessica Pappadia, Michele Ventrone, Simone Sannino

Condividi su: