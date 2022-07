Covid, due vittime e 412 positivi in Irpinia

16 SHARES Condividi Tweet

È deceduto ieri, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Moscati, un paziente di 73 anni di Baiano, ricoverato dall’11 luglio. Ed è deceduto la scorsa notte, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina Interna, un paziente di 79 anni di Sperone, ricoverato dal 2 luglio.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 33 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 3 in Geriatria, 3 in Neurologia, 2 in Medicina Interna, 2 in Unità coronarica, 2 in Medicina d’Urgenza, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna a indirizzo epatologico, 1 in Chirurgia d’Urgenza, 1 in Cardiochirurgia e 1 in Ginecologia.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica intanto che su 1.689 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 412 persone:

– 9, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Andretta;

– 33, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 18, residenti nel comune di Atripalda;

– 4, residenti nel comune di Avella;

– 47, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 4, residenti nel comune di Baiano;

– 2, residenti nel comune di Bonito;

– 4, residenti nel comune di Cairano;

– 1, residente nel comune di Calabritto;

– 9, residenti nel comune di Calitri;

– 2, residenti nel comune di Candida;

– 1, residente nel comune di Caposele;

– 5, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 3, residenti nel comune di Carife;

– 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

– 10, residenti nel comune di Castelfranci;

– 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 10, residenti nel comune di Cervinara;

– 8, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 3, residenti nel comune di Domicella;

– 2, residenti nel comune di Flumeri;

– 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 5, residenti nel comune di Forino;

– 5, residenti nel comune di Frigento;

– 4, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune diGreci;

– 16, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 2,residenti nel comune di Guardia Lombardi;

– 1, residente nel comune di Lacedonia;

– 5, residenti nel comune di Lauro;

– 4, residenti nel comune di Lioni;

– 2, residenti nel comune di Luogosano;

– 2, residenti nel comune di Manocalzati;

– 3, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 13, residenti nel comune di Mercogliano;

– 6, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefalcione;

– 17, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefredane;

– 3, residenti nel comune di Montella;

– 3, residenti nel comune di Montemarano;

– 2, residenti nel comune di Montemiletto;

– 15, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Moschiano;

– 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 4, residenti nel comune di Nusco;

– 4, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 3, residenti nel comune di Paternopoli;

– 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 5, residenti nel comune di Prata P.U.;

– 3, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 3, residenti nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 4, residenti nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

– 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 4, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 3, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune diSanto Stefano del Sole;

– 1, residente nel comune diSenerchia;

– 7, residenti nel comune di Serino;

– 4, residenti nel comune di Sirignano,

– 7, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune diSorbo Serpico;

– 4, residenti nel comune diSperone;

– 1, residente nel comune diSturno;

– 2, residenti nel comune di Summonte;

– 1, residente nel comune diTaurano;

– 7, residenti nel comune di Taurasi;

– 4, residenti nel comune diTeora;

– 3, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

– 3, residenti nel comune di Torrioni;

– 1, residente nel comune di Tufo;

– 2, residente nel comune di Vallata;

– 4, residenti nel comune di Venticano;

– 3, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 2, residenti nel comune di Zungoli

