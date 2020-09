Covid: quadro drammatico a Cervinara, si aggrava a Frigento e un caso a Montella

28 SHARES Condividi Tweet

L’ultimo bollettino dell’Asl Avellino aggiornato a domenica pomeriggio conferma la situazione drammatica a Cervinara, dove sono stati trovati altri 15 casi di positività al virus. In tutto sono 24 i contagi registrati oggi. Il quadro si aggrava a Frigento, con altri 3 casi di coronavirus.

Inoltre casi anche a Lauro (due), uno a Moschiano, un altro ad Avellino. Nel computo è compreso anche il caso emerso a Lioni, comunicato sabato dal sindaco. Ma il bollettino non tiene conto di una ragazza risultata positiva al virus a Montella, ricoverata al Moscati di Avellino. Lo ha fatto sapere domenica mattina il sindaco Rino Buonopane. “Ho appena avuto notizia di un caso Covid sul nostro territorio. La persona interessata è attualmente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Come sempre a lei i nostri auguri di pronta guarigione. Abbiamo ricostruito la catena dei contatti diretti, provvedendo a disporre i necessari isolamenti fiduciari, in attesa che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino proceda ad effettuare i necessari tamponi. Ancora una volta vi chiedo di prestare la massima attenzione, evitando assembramenti, indossando sempre e comunque la mascherina. Non diamo nulla per scontato: il virus è presente ovunque. Manteniamo comportamenti responsabili in ogni contesto”.

Si dove attendere qualche giorno per capire il livello di contagio in Alta Irpinia, ma intanto a Lioni sono stati chiusi alcuni istituti scolastici in via precauzionale. Così il sindaco Yuri Gioino. “A scopo preventivo e adottando il principio di massima precauzione , dopo una riunione avvenuta questa mattina da parte dell’unità operativa composta anche da personale medico, ho disposto con ordinanza la chiusura dell’Istituto Comprensivo per la giornata di domani 28/09 e Martedì 29/09(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) in attesa dei risultati del tampone(unico strumento diagnostico per verificare la presenza dell’infezione in atto) disposto per tutti i contatti della persona risultata positiva. In questi due giorni verrà effettuata una sanificazione dell’intero Istituto scolastico. Si tratta, come sapete, del primo caso nel nostro territorio ed in questo momento più che mai occorre il massimo della prudenza, anche a costo di qualche sacrificio che inevitabilmente siamo tenuti a fare”.

Comments

comments

Condividi su: