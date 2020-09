Alluvione a Monteforte Irpino, abitazioni evacuate

12 SHARES Condividi Tweet

La Protezione Civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone colpite dal maltempo a supporto degli enti locali. L’intero sistema, composto da volontari, tecnici del Genio civile e funzionari regionali, è stato attivato per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà ed effettuare le verifiche tecniche sul territorio per gli interventi di massima urgenza. Le situazioni maggiormente critiche a Sarno e a Monteforte Irpino, dove i sindaci hanno allestito centri di accoglienza nelle scuole per le famiglie che è stato necessario evacuare.

La protezione civile regionale ha già trasferito complessivamente oltre 100 brandine per supportare i due enti locali. In particolare, a Monteforte i maggiori problemi si sono riscontrati a Valloncello Oscuro dove, in località Pastelle, si è creato un invaso in cui si è accumulato molto materiale alluvionale creando problemi per le abitazioni limitrofe. Volontari al lavoro in tutta la zona dell’Agro Nocerino-Sarnese dove i tecnici regionali hanno riscontrato la rottura degli argini del Sarno nel territorio di Nocera Inferiore.

Allagamenti anche a Mercato San Severino. In Irpinia, colate di fango a Moschiano dove si è completamente allagato il centro cittadino: sopralluoghi tecnici da parte del Genio civile sono già previsti per questa mattina. Altri allagamenti si sono registrati a Forino e Montoro e ad Avellino città, in particolare nella zona di Ponte della Ferriera. Rami spezzati e vigili del fuoco in azione in tutta la provincia.

