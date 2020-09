Trekking in vigna a Lapio con Irpinia Express

16 SHARES Condividi Tweet

Vendemmia e Trekking, cultura e storia s’intrecciano nel prossimo appuntamento previsto il 4 ottobre a Lapio: trekking in vigna. Una giornata interamente dedicata ai buoni sapori e alla natura, un’iniziativa a cura dell’amministrazione comunale di Lapio, Forum dei giovani di Lapio, e di Land_of_Hirpinia, associazione da sempre dedita alla promozione del piccolo borgo, epicentro del Fiano di Avellino Docg, e impegnata in attività come passeggiate nella natura e trekking.

Il 4 ottobre presso il Cortile di Palazzo Filangieri partirà il gruppo per scoprire le bellezze paesaggistiche della bella Lapio a “suon di trekking”. Tra le tante attrattive, degna di nota è la collaborazione di Irpinia Express, infatti, il treno storico della tratta Avellino-Rocchetta tornato in auge grazie all’impegno di Fondazione FS e Regione Campania, e con il lavoro costante dell’Associazione Inlocomotivi APS, per l’occasione farà tappa a Lapio, la partenza è prevista per le 8.50 alla stazione di Avellino, che raggiungerà Lapio attraversando in modalità lenta i paesaggi della verde irpinia che in questo perido si veste di altri colori. Per info e acquisto biglietti: https://www.irpiniaexpress.it/

L’evento inizia alle 8.30 con accoglienza nel Cortile di Palazzo Filangieri, e partenza per il trekking in vigna con Land_of_Hirpinia, si consiglia d’indossare scarpe da trekking, minursi di acqua e cappellino, mascherina e gel igienizzante. Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e seguire le indicazioni comunicate dalla guida prima della partenza. Alle 10:30 è previsto l’incontro con i passeggeri d’Irpinia Express per continuare insieme il trekking in vigna. Dopo l’avvincente trekking, alle 11.30 è previsto l’arrivo alla Cantina Rocca del Principe con degustazione dei vini (prenotazione obbligatoria). Alle 13.30 è il momento del “pranzo libero” presso i ristoranti convenzionati del borgo del Fiano: Officina del Gusto tel. 3386908358, Templa Mentis tel.3404942857, Fattoria Maria Petrillo tel. 3394753881, Agriturismo Anila tel. 3936370190, Aperifiano Tel. 3206921024. Alle 16.00 parte la visita guidata nei luoghi d’interesse di Lapio, in concomitanza è possibile acquistare piccoli cadeaux al Mercato della Terra allestito con prodotti tipici irpini e specialità lapiane come il Fiano di Avellino Docg, Taurasi Docg, Olio di Ravece e il pregiato miele di Lapio.

Per info e prenotazioni: cell. 320 3616149 cell. 377 7089233, FB: land_of_hirpinia, lapio experience, IG land_of_hirpinia

