“È difficile esprimere con le semplici parole la tristezza, i ricordi e le emozioni che si accavallano nella mente di ognuno di noi per la scomparsa del Presidente De Mita. Le tantissime persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo ne hanno sempre apprezzato la lungimiranza politica, la capacità di sintesi e la concretezza delle idee. L’Alta Irpinia che ci onoriamo di rappresentare piange oggi l’Uomo, il Sindaco e lo Statista. Riposa in pace Presidente, i tuoi insegnamenti e il tuo incessante impegno per il nostro travagliato territorio resteranno scolpiti nei nostri cuori per sempre”. Così in una nota i sindaci della Città dell’Alta Irpinia.

