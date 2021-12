Diritti Lgbt+, Maps incontra Alessandro Zan

12 SHARES Condividi Tweet

Il M.A.P.S. (Movimento attivo politico e sociale ) e il Forum dei giovani di Montella organizzano per Lunedì 27 Dicembre dalle ore 18:00 presso la sede del Forum dei Giovani a Montella un convegno sul DDL Zan con la Presenza da remoto dell’onorevole Alessandro Zan.

Il convegno dal titolo “Una rivoluzione culturale” – Nuove prospettive dopo l’affossamento del DDL Zan.

“Il Disegno di legge Zan è stato definitivamente affossato dal Senato. Il disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo approvato alla Camera il 4 novembre 2020 ha terminato la sua corsa con un voto sulla “tagliola”. Il passaggio della “tagliola” segna la morte della legge: il regolamento del Senato prevede che a questo punto il ddl non possa essere più messo in calendario per sei mesi, e quindi non ha speranze di essere votato di nuovo prima della fine della legislatura. Nel convegno di Lunedì si discuterà delle nuove prospettive in merito al DDL Zan, dei diritti delle comunità LGBT+ e delle discriminazioni di genere”, scrive il Maps.

Saluti ed introduzione: Gerardo Varallo (Coordinatore del Forum dei Giovani di Montella).

Interverranno da remoto:

Onorevole Alessandro Zan

(Deputato della Repubblica).

Federica Ottombrino (Gruppo Sillaba), Ludovica Muratgia (Gruppo Sillaba)

In presenza: Avv. Giuseppina Volpe (Avvocato e Assessore al comune di Montella), Antonio De Padova Battista (Associazione Apple Pie), Angelo Antonio Citro (Associazione Apple Pie), Louis Stanco (Segretario di M.A.P.S.).

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass, secondo le normative vigenti.

