Elezioni a Caposele, il Pd indica Caruso

l'avv. Giuseppe Caruso quale candidato alla carica di Sindaco, per la costruzione di una lista civica, in vista delle imminenti elezioni amministrative". Verso le elezioni amministrative di Caposele, 14 e 15 maggio, il circolo Pd fa la prima mossa e indica il candidato. "Nella riunione del Direttivo del 27 marzo, il PD Caposele ha deciso di supportare, in condivisione con altre forze politiche, sociali e civili

Così in una nota rilasciata sui social pochi ore fa: “La decisione è stata assunta a maggioranza dei componenti del Direttivo di Circolo – si legge -. La scelta di Caruso scaturisce da un’approfondita discussione e da una seria analisi della situazione locale che ha coinvolto nel modo più ampio possibile le forze politiche, sociali e civili presenti sul territorio. Il quadro politico e sociale caposelese è estremamente complesso: dinanzi a ciò, il Partito Democratico di Caposele si pone come forza responsabile che intende lavorare alla costruzione di un campo civico largo, presentando alla comunità una visione chiara e innovativa, che sia in grado di coniugare crescita, condivisione, giustizia sociale e sostenibilità.