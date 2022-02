26 SHARES Condividi Tweet

Si è riunita, oggi pomeriggio, la direzione provinciale di Noi di Centro Avellino per avviare la strutturazione del movimento in Irpinia, dopo l’Assemblea fondativa di Roma. Il direttivo provinciale ha avviato la costituzione dei circoli comunali di Noi di Centro e una fase di interlocuzione con altri movimenti e partiti nei comuni chiamati al voto in primavera. Lunedì, 7 febbraio alle ore 15:00, si terrà a Grottaminarda una nuova riunione della direzione, in preparazione della conferenza provinciale che si terrà nelle prossime settimane Covid-19 permettendo, nella quale sarà annunciato il nuovo gruppo dirigente irpino ed i segretari dei circoli comunali.

A margine della direzione, il segretario provinciale Ciro Aquino, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ieri ho incontrato il presidente dell’Amministrazione provinciale di Avellino, Rino Buonopane, con il quale intendiamo proseguire in un leale rapporto di collaborazione politica, anche alla luce del successo elettorale che abbiamo contribuito a determinare a proprio vantaggio. Nei prossimi giorni, terremo nuovi incontri anche in vista dell’elezioni del Consiglio Enti d’Ambito Idrico e Rifiuti. Si tratta di un appuntamento elettorale che meriterebbe di essere condiviso con i partiti e i movimenti alleati. Ad oggi, nonostante le richieste informali che ho formulato al commissario provinciale del Pd irpino, Michele Bordo, non è stata riscontrata alcuna volontà di convocazione di un interpartitico. E’ evidente che qualora dovesse perdurare un atteggiamento di indifferenza da parte del Partito Democratico nei confronti degli alleati, per quanto ci riguarda, non esiteremo a valutare le possibili interlocuzioni politiche ed istituzionali, in primis con i movimenti e i partiti che fanno riferimento al “centro” con i quali è in corso, ed è probabile l’avvio di un comune percorso politico”.

Condividi su: